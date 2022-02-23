Оккупанты не выпускают украинцев из Крыма

Украинцы затрудняются вернуться из Крыма. Фото: Армия Информ

Оккупационные власти Крыма прекратили выезд граждан с временно оккупированного полуострова на подконтрольную Украине территорию.

Напротив КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" оккупанты не пропускают около полусотни граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только жители полуострова с российскими паспортами, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в telegram-канале.

"Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке", сообщила она.

Украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме.

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Она призвала международное сообщество отреагировать на факт нарушения оккупационной администрацией права граждан Украины на свободу передвижения и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с проживающими там гражданами.

"Ограничивая свободу передвижения граждан, страна-оккупант нарушает Международный пакта о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12 которого гарантирует каждому законно находящемуся в Крыму право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины на въезд на территорию собственного государства", подчеркнула она.

Президент России Владимир Путин после признания так называемых ЛДНР обратился в Совет федерации за разрешением на использование вооруженных сил РФ за рубежом. Радфед России согласовал такое решение 22 февраля.