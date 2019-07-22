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понедельник, 22 июля 2019 18:57

Оккупанты не пустили миссию ООН в Крым

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Оккупанты не пустили миссию ООН в Крым
Миссия посетила админграницу. Фото: www.rbc.ua

Представители мониторинговой миссии ООН по правам человека посетили административную границу с Крымом.

Посетили пропускные пункты "Каланчак" и "Чонгар". Хотели пообщаться с людьми, которые ездят на оккупированный полуостров. Это один из видов мониторинга ситуации с правами человека в Крыму, сообщается на странице миссии в Facebook.

РФ отказала миссии в доступе в Крым.

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"Российская Федерация продолжает отказывать мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН", - заявили в пресс-службе.

В сети показали новые фото безлюдного Крымского моста, соединяющего оккупированный украинский полуостров со страной-оккупантом Россией.

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22
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  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
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