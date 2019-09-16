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понедельник, 16 сентября 2019 20:12

Оккупанты хотят переименовать Крым

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Оккупанты хотят переименовать Крым
К названию полуострова хотят добавить слово Таврида. Фото: mind.ua

Оккупационные власти Крыма хотят добавить к названию полуострова слова "Таврида".

Об этом заявил подконтрольный Кремлю заместитель председателя советов министра Крыма Георгий Мурадов, передает ТАСС.

"Мне кажется очень значимой инициатива греков Крыма использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым - Таврида, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков", - заявил он.

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Глава национально-культурной автономии греков Крыма Иван Шонуса сказал, что переименование позволит укрепить российский статус полуострова.

Название Таврида использовалось после оккупации полуострова Россией в 1783 году. Во времена Российской империи существовала Таврическая губерния. 21 марта 1918 на территории Крыма была провозглашена Советская социалистическая республика Таврида, просуществовавшая до 30 апреля того же года.

В оккупированной Алуште закрыли все пляжи для купания. Причиной называют сильный шторм 3 балла, который мутит морскую воду.

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