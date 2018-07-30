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понедельник, 30 июля 2018 13:11

Оккупанты агитировали украинцев вступать в российску армию

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Оккупанты агитировали украинцев вступать в российску армию
Россияне агитируют крымчан поступать на контракт в оккупационную армию / фото: Политикус

В Севастополе оккупанты провели акцию с призывом идти служить по контракту в армию.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на своей странице в Facebook.

"В Севастополе 29 июля 2018-го прошла очередная акция с призывом идти служить по контракту в армию. Жителей города снова вербовали на военную службу. На площади Нахимова были установлены палатки с табличкой: "Пункт отбора на военную службу по контракту". Там российские военнослужащие раздавали людям буклеты с агитацией служить на кораблях 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота РФ. Агитация проводилась во время празднования в Севастополе дня ВМФ России", - говорится в сообщении.

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Правозащитники напоминают, что ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает проводить на оккупированной территории призыв в армию государства-оккупанта.

В аннексирована Россией Севастополе флот оккупанта вышел в бухту города на тренировку.

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