Оккупанты 5 дней искали в море БТР

 
Ексклюзивы
1/5
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 2475
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 801
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6201
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 909
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 774
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 891
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4617
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Фото
Все фото
6
18
5
5
11
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
Морпех, служивший у оккупантов в Крыму, получил тяжелое ранение во время праздничного салюта
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму прощаются с 3-летним сыном политузника Руслана Сулейманова
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
Дочерние учреждения австрийской банковской группы &quot;переписали&quot; карту Украины
Дочерние учреждения австрийской банковской группы "переписали" карту Украины
Знаменитый крымский курорт превратился в &quot;гадюшник&quot;
Знаменитый крымский курорт превратился в "гадюшник"
Видео
Все видео
В Крыму мужчина с нагайкой выгнал семью с ребенком с пляжа
В Крыму мужчина с нагайкой выгнал семью с ребенком с пляжа
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
В сети появилось видео задержания якобы украинского шпиона в Крыму
В МИД разработали Стратегию деоккупации Крыма
В МИД разработали Стратегию деоккупации Крыма
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Киевские школьники после ВНО по истории Украины высказывали оскорбления в адрес крымских татар
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
Назвали численность российских войск в оккупированном Крыму
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 6201
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 666
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 576
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 990
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
воскресенье, 02 августа 2020 17:22

Оккупанты 5 дней искали в море БТР

  Комментировать
Оккупанты 5 дней искали в море БТР
Из Керченского залива вытащили транспорт. Фото: voentex.ru

Российские оккупанты вытащили из Керченского пролива бронетранспортер.

Он ушел под воду во время "патриотической акции", сообщает "Крым.Реалии".

"Последние 700 метров давались особенно тяжело. Трос постоянно рвался, а лодки из-за волн и ветра двигались очень медленно. Вытянуть машину на берег удалось только ночью", - говорится в сообщении "Военно-технического общества".

Бронетранспортер планируют отправить в Москву, чтобы попытаться восстановить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ночные волки" хотят привезти в Крым российскую военную технику

На поиски БТР водолазы потратили 5 дней.

Боевая разведывательно-дозорная машина оккупантов затонула 25 июля во время форсирования Керченского пролива в рамках акции "Дорога мужества. Керченский десант" в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Причиной стала нештатная ситуация, по информации оккупантов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Оккупанты 5 дней искали в море БТР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Завершила работу послевоенная конференция

В Одессе провели уникальную операцию по восстановлению зрения

Объявили охоту на сбежавших узников

На Киевском главпочтамте обвалились колонны: погибли 10 взрослых и ребенок

Начались Олимпийские игры

Самое читаемое
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать
Украина изменила правила пересечения границы: что нужно знать Просмотров: 36387
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
Самая красивая женщина мира полностью разделась для фотосессии
8
 Просмотров: 16317
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
Потрясающие фото крошечных щенков, которые выросли настоящими гигантами
16
 Просмотров: 14968
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью
Быстрый завтрак: как оригинально подать яичницу с зеленью Просмотров: 9522
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод 2 Просмотров: 8937
Крым
В Крыму мужчина с нагайкой выгнал семью с ребенком с пляжа
В Крыму мужчина с нагайкой выгнал семью с ребенком с пляжа
 2 Просмотров: 3285
В Севастополе автобус попал в ДТП: пострадали 14 человек
В Севастополе автобус попал в ДТП: пострадали 14 человек Просмотров: 135
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод
В Крыму прорвало только что построенный российскими военными водовод 2 Просмотров: 8937
У украинцев есть полгода, чтобы продать имущество в Крыму — адвокат
У украинцев есть полгода, чтобы продать имущество в Крыму — адвокат Просмотров: 1125
Микроавтобус столкнулся с грузовиком - 8 погибших
Микроавтобус столкнулся с грузовиком - 8 погибших Просмотров: 1494
Больше всего комментируют
10
Над советской субмариной подняли украинский флаг
8
Белорусский следователь развенчал ложь "вагнеровцев"
6
Сообщили о смерти легендарного комбата "Червня"
3
Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле
2
Дешево и удобно: как сделать лежаки и гамаки своими руками
Голосов: 8162
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua