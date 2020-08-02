Оккупанты 5 дней искали в море БТР

Из Керченского залива вытащили транспорт. Фото: voentex.ru

Российские оккупанты вытащили из Керченского пролива бронетранспортер.

Он ушел под воду во время "патриотической акции", сообщает "Крым.Реалии".

"Последние 700 метров давались особенно тяжело. Трос постоянно рвался, а лодки из-за волн и ветра двигались очень медленно. Вытянуть машину на берег удалось только ночью", - говорится в сообщении "Военно-технического общества".

Бронетранспортер планируют отправить в Москву, чтобы попытаться восстановить.

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На поиски БТР водолазы потратили 5 дней.

Боевая разведывательно-дозорная машина оккупантов затонула 25 июля во время форсирования Керченского пролива в рамках акции "Дорога мужества. Керченский десант" в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Причиной стала нештатная ситуация, по информации оккупантов.