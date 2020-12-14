Оккупационные власти продали винзавод "Массандра" за $73 млн

Оккупационные власти Крыма продали винный завод "Массандра". Дочерняя компания банка "Россия" приобрела акции за $73 млн.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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Наибольший винзавод на полуострове "Массандра" выкупило ООО "Южный проект".

На аукционе стартовая цена составила $ 72,6 млн.

В результате завод продали за почти $ 73 млн.

"Массандра" известна портвейнами и мускатами. Коллекция вин Массандры - одна из крупнейших в мире. Она насчитывает около 1 млн бутылок. Занесена в 1998 году в Книгу рекордов Гиннеса.