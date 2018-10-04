Обвалилась часть Керченского моста

В оккупированном Крыму при строительстве железнодорожной части Керченского моста упал пролет.

Автор: facebook При строительстве зализчнинои части Керченского моста обрушился пролет

Никто не пострадал в результате инцидента. Чрезвычайное происшествие случилось на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и островом в процессе опускания пролета на опоры, передают СМИ, подконтрольные оккупантам.

Автор: facebook При строительстве зализчнинои части Керченского моста обрушился пролет

"Это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Никто из строителей не пострадал", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, у оккупантов отметили, что опоры не повреждены, несущая способность не нарушена.

"Пролетные строения, что оказалось в воде, вытянут из акватории кранами. На месте упавшего пролетного строения будет установлено новое. На это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 дней", - говорится в пресс-релизе.

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Сейчас оккупанты оценивают последствия инцидента и выясняют его причины.

Оккупационная власть убеждает, что строительство завершат в срок, в первом квартале 2019-го.

В Крыму сильный ветер сорвал плавучий кран с якоря, после чего он врезался в опору Крымского моста. В результате стрела крана повредила одну мачту освещения и погнула несколько метров барьерного ограждения моста.