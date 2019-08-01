ОБСЕ отказалось работать в оккупированном Крыму

Россия нарушает основы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - блокирует проведение мониторинга прав человека.
Поэтому функции организации выполняют общественные объединения, недопустимо, говорит представитель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Укринформ.
Находясь на летней сессии парламентской Ассамблеи ОБСЕ в июле Винн обратился с этим вопросом главы МИД Словакии и действующему председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку.
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Тот ответил ему, что решение ОБСЕ принимаются консенсусом, а Россия против СММ в оккупированном Крыму, поэтому туда никто и не едет.
"Не может быть вечной ситуация, когда одна из стран, причем та, которая нарушает принципы, положенные в основу создания ОБСЕ, выступать против того, чтобы эта организация выполняла свои основные полномочия и все будут делать вид, что ничего такого не происходит", - отметил Чубаров.
ОБСЕ не комментировала заявление Рефат Чубаров.
С начала вторжения России на территорию Украина и аннексии Крыма было незаконно захвачено более 200 граждан Украины. Их, вопреки Конвенции об оккупированных территориях, судили и вывезли в тюрьмы РФ.
С 2014-го Украине удалось вернуть часть политзаключенных. Какими способами это сделали и как еще можно вернуть пленников, Gazeta.ua рассказала Ольга Скрипник из Крымской правозащитной группы.
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