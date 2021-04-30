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воскресенье, 09 мая 2021 20:23

Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница

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Новый пакет санкций против РФ станет сигналом, что Крымская платформа работает - правозащитница
Ольга Скрипник: "Крымская платформа объединит усилия против России". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Успешное проведение саммита Крымской платформы в августе может помочь нам найти механизм влияния на РФ. Многое зависит от того, кто именно примет участие, говорит в интервью журналу "Країна" председатель правления "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.

"Посмотрим конкретный документ. Имеет значения, страны подпишут его. Важно, на каком уровне будут представлены: президенты, министры иностранных дел? Это будет свидетельствовать о степени включения. Необходимо, чтобы в рамках встречи была договоренность о каких-то первых шагах. Чтобы это не осталось на уровне декларации. Надо, чтобы были прописаны механизмы. Условно - новый пакет санкций. Или же сектор, где их применят. Это станет сигналом того, что Крымская платформа работает. Важно, что она не завершилась после саммита, а продолжалась в виде иной деятельности. Для этого сейчас развивают сеть экспертов и ученых платформы. Крымская правозащитная группа принимает в этом участие по правам человека и международного гуманитарного права. Это неправительственное измерение инициативы ", - говорит правозащитница.

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Читайте полное интервью в свежем номере журнала "Країна".

Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы растущим вызовам, усиление международного давления на Россию, предупреждения дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыму и возвращения его Украине.

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