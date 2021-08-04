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среда, 04 августа 2021 20:23

Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт

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Наш МИД вредит Крымской платформе своими заявлениями - эксперт
Ярослав Павловский: "Саммит Крымской платформы может завершиться лишь подписанием декларации о намерениях". Фото: prm.ua

Заявление заместителя министра иностранных дел Эмине Джапаровой о невозможности проведения Крымской платформы ежегодно продиктовано конфликтами внутри МИД. Поэтому результаты работы саммита Крымской платформы могут свестись к чисто декларативным заявлениям.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Ярослав Павловский.

"Я не понимаю сути таких заявлений, если говорить о государственных интересах Украины, – заявляет он. – Если говорить о причинах таких заявлений – это похоже на признак каких-то внутренних управленческих войн между руководителями министерства. Думаю, там есть определенные нюансы с выяснением контекстов мероприятия, есть, очевидно, какие-то проблемы с согласованием участия отдельных представителей государств, в частности Германии и США. С точки зрения государства делать такие заявления до проведения саммита абсолютно непрофессионально".

Сама идея саммита очень перспективная, отмечает политолог.

"Она заключается в том, чтобы перетянуть на свою сторону мировое сообщество, в частности таких геополитических игроков, как США и Польша, расширить рамки нормандского формата. Основная задача саммита – заручиться конкретной действенной поддержкой позиции Украины относительно крымского и донбасского вопроса", – утверждает он.

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Но уже сегодня совершенно очевидно, что саммит может завершиться чисто декларативно – подписанием каких-то деклараций о намерениях без конкретных последствий. Тогда как основная цель саммита – это реинтеграция оккупированных украинских территорий, отмечает Павловский.

О каких реальных программах деоккупации можно говорить? Политолог отмечает, что речь идет о целостной санкционной программе по экономическим и политическим факторам.

"Прежде всего – санкции против российских и иностранных предприятий, работающих на оккупированной территории. Дальше – реализация ряда культурных и социально-экономических проектов, направленных на культурную и ментальную реинтеграцию населения и создание предпосылок для возвращения аннексированных земель", – отмечает Ярослав Павловский.

3 августа первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что саммит Крымской платформы не сможет проводиться ежегодно. По ее словам, у государства нет достаточных средств для финансирования такого масштабного ежегодного события.

Однако МИД планирует рассмотреть различные варианты – в частности работу Крымской платформы в рамках ООН ежегодно в сентябре.

Также Джапарова сообщила, что Крымская платформа уже запущена на национальном уровне.

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04
августа

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