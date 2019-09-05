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четверг, 05 сентября 2019 15:48

На крымском побережье затонул катер

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На крымском побережье затонул катер
В Крыму затонул прогулочный катер. ФОТО: Ukranews

В оккупированном Крыму у побережья Судака затонул прогулочный катер. 13 человек спасли, одного пассажира до сих пор ищут.

"На борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа, из них 13 человек были спасены. На данный момент силами спасателей ведутся поиски одного из пассажиров", - рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов изданию Новости Крыма.

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Катер находился в районе мыса Меганом, на расстоянии около 200 метров от береговой линии.

Литовская парусная лодка куренас - экспонат Клайпедского морского музея, затонула во вторник в Куршском заливе Балтийского моря. Спасены два человека. Поиски капитана продолжаются.

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