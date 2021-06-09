На Херсонщине начали Covid-вакцинацию жителей Крыма. Адреса пунктов

Covid-вакцинацию жителей Крыма начали на Херсонщине. Фото: Reuters

В Херсонской области начали вакцинировать от Covid-19 жителей Крыма.

"Уже два человека с временно оккупированной АР Крым получили первую дозу вакцины от Covid-19 в амбулатории г. Геническ", - сообщает Херсонская областная государственная администрация.

В области для вакцинации жителей оккупированного Крыма определены 6 пунктов, где планируется прививки вакциной CoronaVac.

Адреса пунктов:

Коммунальное некоммерческое предприятие "Херсонская городская клиническая больница им.О.С. Лучанского";

КНП "Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных", поликлиника № 1;

КНП "Херсонская городская клиническая больница им.Е.Е. Карабелешу", поликлиника № 1;

Амбулатория общей практики семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;

Амбулатория общей практики семейной медицины, село Ченгар, ул, Шевченко, 68 А;

Амбулатория общей практики семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

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Для вакцинации с собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код. Прививки бесплатные.

В Украине за минувшие сутки, 7 июня против коронавируса были привиты 48 161 человек. Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1436285 прививок. Вакцинировано - 1284145 человек, из них получили первую дозу - 1284143 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 152 142 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).