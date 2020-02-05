На бутылке вина разместили карту Украины без Крыма

Посольство направило запрос в фирму. Фото: Facebook

Португальская компания выпустила вино с некорректной картой Украины на этикетке.

На карте Украины нет Крыма, пишет в Facebook посольство Украины в Португалии.

Такое вино обнаружили украинцы, проживающие в Португалии.

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"Руководству компании-производителя Monte da Ravasqueira была донесена позиция посольства о необходимости откорректировать должным образом карту Украины", - говорится в сообщении посольства.

В Чехии в Центре исследований геополитики и политической географии Пражского университета изобразили на карте оккупированный Крым тем же цветом, что и Российскую Федерацию.