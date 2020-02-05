На бутылке вина разместили карту Украины без Крыма

 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 414
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 1989
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 585
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 2457
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1260
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1323
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 837
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6066
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1188
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5652
Фото
Все фото
20
3
4
13
7
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Горы снарядов и разбитые бастионы – как выглядел Севастополь во время войны с турками
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
Сенцов перевез маму и сына из оккупированного Крыма в Киев
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
СБУ рассказали о боевика, которого Россия наградила за аннексию Крыма
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Юрист рассказал, за что можно судиться с Россией
Юрист рассказал, за что можно судиться с Россией
Видео
Все видео
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Зеленский в разговоре с Нетаньяху вспомнил о Крыме и личной семейной истории
Аннексии Крыма можно было помешать - Кривонос
Аннексии Крыма можно было помешать - Кривонос
Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
Российскойу блогерше Митрошиной запретили въезд в Украину
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 837
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 810
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 468
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3303
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 792
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1962
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
среда, 05 февраля 2020 22:20

На бутылке вина разместили карту Украины без Крыма

  Комментировать
На бутылке вина разместили карту Украины без Крыма
Посольство направило запрос в фирму. Фото: Facebook

Португальская компания выпустила вино с некорректной картой Украины на этикетке.

На карте Украины нет Крыма, пишет в Facebook посольство Украины в Португалии.

Такое вино обнаружили украинцы, проживающие в Португалии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "А не пошли-бы вы, крымчане" - разгорелся скандал вокруг Алиекспресса

"Руководству компании-производителя Monte da Ravasqueira была донесена позиция посольства о необходимости откорректировать должным образом карту Украины", - говорится в сообщении посольства.

В Чехии в Центре исследований геополитики и политической географии Пражского университета изобразили на карте оккупированный Крым тем же цветом, что и Российскую Федерацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На бутылке вина разместили карту Украины без Крыма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Погибли не менее 35 тыс. людей

Начали передавать точное время

Россиянам приказали захватить Киев

Десерт создали случайно

Создали братство для защиты украинцев

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 3 Просмотров: 19602
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 12951
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 7101
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 7092
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 6958
Крым
Хотел во Львове подорвать консульство РФ: россияне придумали новую страшилку
Хотел во Львове подорвать консульство РФ: россияне придумали новую страшилку Просмотров: 702
Будут мыться с таймером в руках: оккупанты ограничивают водоснабжение в Крыму
Будут мыться с таймером в руках: оккупанты ограничивают водоснабжение в Крыму Просмотров: 450
В Зеленского объяснили, когда пустят воду в Крыму
В Зеленского объяснили, когда пустят воду в Крыму Просмотров: 4482
Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ
Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ 2 Просмотров: 3618
В Крыму оккупанты готовят отключения электричества
В Крыму оккупанты готовят отключения электричества Просмотров: 1944
Больше всего комментируют
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
4
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
3
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
Голосов: 6916
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua