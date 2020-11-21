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суббота, 21 ноября 2020 12:12

Мы не сойдем со своего пути - Мустафа Джемилев о Дне Достоинства и Свободы

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Мы не сойдем со своего пути - Мустафа Джемилев о Дне Достоинства и Свободы
Мы сделали свой цивилизационный выбор и не сойдем с пути. Фото: Facebook-сторінка Мустафы Джемилева

Сегодня день, который воскрешает в памяти события Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Об этом написал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на странице в Facebook.

"В те судьбоносные годы перед Украиной был поставлен вопрос быть настоящей независимой страной, или навсегда остаться под протекторатом агрессивного соседа. Мы сделали свой цивилизационный выбор и не сойдем с пути. Вечная память павшим Героям!", - написал Джемилев.

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Ранее так называемый городской суд Армянска в оккупированном Крыму назначил предварительное судебное заседание по делу против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Обвиняли в том, что он 2 мая 2014 года прибыл рейсом Киев-Москва в аэропорт "Шереметьево", где сотрудники пограничного контроля отказали во въезде в страну, в связи с чем в тот же день он отбыл обратно в Киев. Однако уже на следующий день Джемилев пересек "границу РФ" в пункте пропуска "Армянск".

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