Москалькова просила о лучших условиях для боевиков и пропагандиста

Стороны договаривались об обеспечении медицинской и другой помощи для украинских политзаключенных, которых незаконно держит Россия, и оказания помощи боевикам. Фото: eadaily.com

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российская омбудсмен Татьяна Москалькова встретились в Киеве.

Провели совместный брифинг, сообщает пресс-служба омбудсмена Украины.

Стороны обсуждали вопрос освобождения политзаключенных, содержащихся на территории России и оккупированного Крыма, и освобождение российских боевиков и пропагандиста Кирилла Вышинского.

Кроме этого, они решали вопрос об обеспечении медицинской и другой помощи заключенных Кремля и боевиков, содержащихся в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинскому моряку необходима повторная операция

Российская омбудсмен приехала в Украину, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу пропагандиста Кирилла Вышинского.