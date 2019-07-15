Москалькова просила о лучших условиях для боевиков и пропагандиста

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российская омбудсмен Татьяна Москалькова встретились в Киеве.
Провели совместный брифинг, сообщает пресс-служба омбудсмена Украины.
Стороны обсуждали вопрос освобождения политзаключенных, содержащихся на территории России и оккупированного Крыма, и освобождение российских боевиков и пропагандиста Кирилла Вышинского.
Кроме этого, они решали вопрос об обеспечении медицинской и другой помощи заключенных Кремля и боевиков, содержащихся в Украине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинскому моряку необходима повторная операция
Российская омбудсмен приехала в Украину, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу пропагандиста Кирилла Вышинского.
Комментарии