Москалькова просила о лучших условиях для боевиков и пропагандиста

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 450
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 567
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2817
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1233
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 756
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1881
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1638
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5518
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 945
Фото
Все фото
4
12
7
9
4
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
На обломках прошлой свободы: как выглядит сейчас курортная Кача
На обломках прошлой свободы: как выглядит сейчас курортная Кача
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
Известный крымский заповедник отдают под застройку путинским приспешникам
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
Sea Breeze-2019 продолжается: украинцы показывают хороший уровень
&quot;Пусть рассказывают лох*м в России&quot; - показали разгар сезона в Крыму
"Пусть рассказывают лох*м в России" - показали разгар сезона в Крыму
Видео
Все видео
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Вместо головы - гиря: пропавшего крымского татарина нашли мертвым (18+)
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
Пленным украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
"Черкассы будут сопротивляться" - скоро состоится премьера фильма об аннексии Крыма
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Санкции не помеха: испанский консул нарушил международные условия
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Россия не выполнит решение Международного трибунала
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 450
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1566
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 756
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2538
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 711
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
понедельник, 15 июля 2019 15:44

Москалькова просила о лучших условиях для боевиков и пропагандиста

  Комментировать
Москалькова просила о лучших условиях для боевиков и пропагандиста
Стороны договаривались об обеспечении медицинской и другой помощи для украинских политзаключенных, которых незаконно держит Россия, и оказания помощи боевикам. Фото: eadaily.com

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российская омбудсмен Татьяна Москалькова встретились в Киеве.

Провели совместный брифинг, сообщает пресс-служба омбудсмена Украины.

Стороны обсуждали вопрос освобождения политзаключенных, содержащихся на территории России и оккупированного Крыма, и освобождение российских боевиков и пропагандиста Кирилла Вышинского.

Кроме этого, они решали вопрос об обеспечении медицинской и другой помощи заключенных Кремля и боевиков, содержащихся в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинскому моряку необходима повторная операция

Российская омбудсмен приехала в Украину, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу пропагандиста Кирилла Вышинского.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Москалькова просила о лучших условиях для боевиков и пропагандиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

На Донбассе начались массовые забастовки

Театр побудовали на месте церкви

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 37267
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 33085
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу Просмотров: 27518
Что есть, что нет: &quot;голые&quot; купальники на пике моды
Что есть, что нет: "голые" купальники на пике моды
6
 Просмотров: 19197
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 13086
Крым
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина 2 Просмотров: 1440
Украинскому моряку необходима повторная операция
Украинскому моряку необходима повторная операция Просмотров: 315
ФСБ задержала двух украинцев на границе с Крымом
ФСБ задержала двух украинцев на границе с Крымом Просмотров: 846
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 37267
Олег пишет новые тексты, здоровье в норме - адвокат Сенцова
Олег пишет новые тексты, здоровье в норме - адвокат Сенцова Просмотров: 90
Больше всего комментируют
9
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
5
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
5
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
4
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
3
СБУ раскрыла схему хищения на ремонте дорог
Голосов: 4545
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua