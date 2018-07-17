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вторник, 17 июля 2018 14:36

Минобороны РФ начало подводную спецоперацию в акватории Крыма: подробности

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Минобороны РФ начало подводную спецоперацию в акватории Крыма: подробности
В акватории Крыма оккупанты начали подводную спецоперацию. Фото: Керч.инфо

В аннексирована Крыму оккупационное Министерство обороны России начало "подводную экспедицию" в акватории полуострова.

Оккупанты отмечают, что Минобороны проводит операцию при участии общественной организации "Батарея 29 бис", передает КерчьИНФО.

"Мы начинаем от берегов Севастополя, идем вдоль крымского побережья у мыса Фиолент, будем работать возле берегов Феодосии. Завершающий этап - Керченский пролив", - заявил председатель правления РОО "Батарея 29 бис" Александр Елкин.

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Оккупанты утверждают, что цель экспедиции - "выявление затонувших объектов времен Второй мировой, которые не были ранее обнаружены и их идентификация.

Сотрудники ФСБ России задержали два судна возле украинских берегов. Произошло это в ночь на 13 июля.

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