Минобороны РФ начало подводную спецоперацию в акватории Крыма: подробности

В акватории Крыма оккупанты начали подводную спецоперацию. Фото: Керч.инфо

В аннексирована Крыму оккупационное Министерство обороны России начало "подводную экспедицию" в акватории полуострова.

Оккупанты отмечают, что Минобороны проводит операцию при участии общественной организации "Батарея 29 бис", передает КерчьИНФО.

"Мы начинаем от берегов Севастополя, идем вдоль крымского побережья у мыса Фиолент, будем работать возле берегов Феодосии. Завершающий этап - Керченский пролив", - заявил председатель правления РОО "Батарея 29 бис" Александр Елкин.

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Оккупанты утверждают, что цель экспедиции - "выявление затонувших объектов времен Второй мировой, которые не были ранее обнаружены и их идентификация.

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