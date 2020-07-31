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пятница, 31 июля 2020 09:20

Микроавтобус столкнулся с грузовиком - 8 погибших

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Микроавтобус столкнулся с грузовиком - 8 погибших
В Крыму произошла авария. Фото: "КерчьИНФО"

В оккупированном Крыму микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком КАМАЗ.

8 человек погибли, сообщает подконтрольное оккупантам МЧС в Крыму.

По предварительной информации, на трассе Таврида микроавтобус двигался из Белогорска в Симферополь. Он столкнулся со стоящим автомобилем КАМАЗ с прицепом.

Авария произошла в 05:15.

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"В микроавтобусе находились 15 человек. В результате ДТП 8 человек получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Бронемашина оккупантов утонула в Крыму в ходе форсирования Керченского пролива. Найти ее так и не удалось. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря общественной организации "Военно-техническое общество" Андрея Коннова.

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Дата
31
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