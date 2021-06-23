МИД отреагировало на обстрел судна в Черном море

23 июня британский эсминец в Черном море стал площадкой для совместной тренировки сил спецопераций Украины, Великобритании и США. Фото: Reuters

Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море, где Россия ведет себя агрессивно и провокационно.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twiiter после инцидента с британским эсминцем.

"Наглядное доказательство украинской позиции: агрессивная политика РФ в Черном и Азовском морях. Оккупация и милитаризация Крыма представляют постоянную угрозу Украине и союзникам", - отметил Кулеба.

23 июня британский эсминец в Черном море стал площадкой для совместной тренировки сил спецопераций Украины, Великобритании и США. Спецназовцы трех стран отрабатывали абордажные действия.

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Сегодня в Крыму оккупанты открыли предупредительное бомбометание по британскому эсминцу "Дефендер" в Черном море недалеко от мыса Фиолент. Россия обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.