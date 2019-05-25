Международный трибунал признал свое право рассмотреть конфликт относительно украинских моряков

Решение по сути объявят в ближайшее время. Фото: zik.ua

Суд, который действует постоянно и создан в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, вынес решение о наличии у себя права на рассмотрение спора Украины и России.

Об этом говорится в решении трибунала, которое объявляется в субботу в Гамбурге - сообщает "Європейська правда".

Решение о наличии prima facie (предварительной) юрисдикции объявил председатель трибунала, судья Пак Чжин Хён.

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Благодаря этому суд вправе вынеси решение об удовлетворении (или отклонения) требований Украины немедленно освободить украинских моряков.

Решение по сути объявят в ближайшее время.

Необходимо заметить, что официальный представитель РФ отсутствовал на слушании; российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы.

"Отсутствие стороны спора не является препятствием для вынесения решения", - пояснил председатель трибунала.

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения захваченных российскими силовиками в ноябре 2018 24 украинских моряков и трех судов.