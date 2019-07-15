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понедельник, 15 июля 2019 08:39

Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
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В сети показали свежие фото с пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыма.

Несмотря на то, что уже середина июля, наплыва туристов так и нет. А некоторые пляжи и вовсе выглядят пустыми. Соответствующие снимки размещены на странице "RoksolanaToday & Крим25%" в Twitter.

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Так, в Гурзуфе как на улицах, так и на пляже нет толп туристов. Такая же ситуация в Керчи, Мысовом и Оленевке.

В сети показали свежие фото с пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму
Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крим25%
В сети показали свежие фото с пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму
В сети показали свежие фото с пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму
В сети показали свежие фото с пляжей в оккупированном Российской Федерацией Крыму


"Сложно поверить, когда тут было не пройти", "Умер курорт", "Это конец", - комментируют фото в интернете.

Туристы начали выезжать с курортов захваченного Россией Крыма из-за сильного запаха канализации у моря. В Керчи по дороге от пляжа вдоль обводного канала стоит невыносимая вонь.

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Комментарии

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Дата
15
июля

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