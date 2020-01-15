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среда, 15 января 2020 00:37

"Крымскую дачу" Ахметова продали Газпрому

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&quot;Крымскую дачу&quot; Ахметова продали Газпрому
Дача Рината Ахметова в поселке Парковое. Фото: Радио Свобода

В Крыму оккупанты продали незаконно отчужденный у украинского бизнесмена Рината Ахметова комплекс "Дача Якова Жуковского "Новый Кучук-Кой" вблизи Ялты.

Покупателем стало ООО "ЭТЦ в Парковом", принадлежащее "Газпрому". Имение было приобретено за 1,975 млрд рублей, сообщает Крым.Реалии.

По информации налоговой службы РФ, фирмой-покупателем владеет ООО "Газпром добыча Оренбург" - структура российского "Газпрома".

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В компании "Систем Кэпитал Менеджмент", принадлежащей Ахметову, сообщили, что после российской аннексии полуострова потеряли контроль над всеми активами в Крыму, однако намерены отстаивать свои имущественные права в международных судах.

В Крыму более 5 лет действуют санкции в отношении компаний. За этот период многие владельцы закрыли бизнес или продали его.

Среди нарушителей оказались миллиардеры Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, компании, перевозивших "зеленых человечков", российский бизнесмен и акционер "Новой газеты" Александр Лебедев, бывший министр обороны Украины Павел Лебедев.

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