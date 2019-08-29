Крымскотатарская автономия: Меджлис просит Раду изменить Конституцию

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: inforesist.org

Меджлис крымскотатарского народа призвал депутатов Верховной Рады внести изменения в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым".

"В рамках деятельности Конституционной комиссии Украины специально созданной ею Рабочей группой во главе с доктором юридических наук, профессором Буткевичем В.Г. и с активным участием Меджлиса крымскотатарского народа разработан законопроект "О внесении изменений в Раздела Х Конституции Украины (относительно Автономной Республики Крым)" , который предусматривает усовершенствование существующего статуса АРК как невіддільної составляющей Украины и указывает на то, что источником особого статуса Крымской автономии есть право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине", – говорится в обращении Меджлиса.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уточнил, что одновременно с законопроектом о внесении изменений Конституции Украины также подготовлены два законопроекта, которые идут в пакете с вышеуказанным проектом. Это законопроекты "о статусе крымскотатарского народа" и "о коренных народах в Украине".

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