Крымскотатарская автономия: Меджлис просит Раду изменить Конституцию

 
Ексклюзивы
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 5256
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 729
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Просмотров: 1260
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
Зеленскому напомнили о судьбе Януковича
3 Просмотров: 2493
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 864
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 1251
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1359
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 720
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14824
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
9
4
14
20
10
Крым - это Украина, природа подтвердила
Крым - это Украина, природа подтвердила
&quot;И здесь вредят&quot;: в Севастополе обнаружили опасного вредителя из Америки
"И здесь вредят": в Севастополе обнаружили опасного вредителя из Америки
Салфетки на деревьях и торговля под ногами: как выглядит известный символ Крыма
Салфетки на деревьях и торговля под ногами: как выглядит известный символ Крыма
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Дворцы и базары - показали старинные фото Крыма
Ленин &quot;в золоте&quot; и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х
Ленин "в золоте" и побелены кипарисы: село в Крыму застряло в 90-х
Видео
Все видео
Как Крым Украину поздравляет: подборка фото
Как Крым Украину поздравляет: подборка фото
На этап с вещами: как политзаключенного Балуха вывозили из колонии
На этап с вещами: как политзаключенного Балуха вывозили из колонии
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Экокатастрофу в оккупированном Крыму видно из космоса
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Во время репетиции парада оккупантов заглох БТР
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Задержали российский танкер, которым блокировали Керченский пролив
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 5229
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6273
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2484
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2655
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 1026
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
четверг, 29 августа 2019 11:26

Крымскотатарская автономия: Меджлис просит Раду изменить Конституцию

  Комментировать
Крымскотатарская автономия: Меджлис просит Раду изменить Конституцию
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: inforesist.org

Меджлис крымскотатарского народа призвал депутатов Верховной Рады внести изменения в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым".

"В рамках деятельности Конституционной комиссии Украины специально созданной ею Рабочей группой во главе с доктором юридических наук, профессором Буткевичем В.Г. и с активным участием Меджлиса крымскотатарского народа разработан законопроект "О внесении изменений в Раздела Х Конституции Украины (относительно Автономной Республики Крым)" , который предусматривает усовершенствование существующего статуса АРК как невіддільної составляющей Украины и указывает на то, что источником особого статуса Крымской автономии есть право крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине", – говорится в обращении Меджлиса.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уточнил, что одновременно с законопроектом о внесении изменений Конституции Украины также подготовлены два законопроекта, которые идут в пакете с вышеуказанным проектом. Это законопроекты "о статусе крымскотатарского народа" и "о коренных народах в Украине".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Джемилева предлагают в президиум Рады

27 августа Украина и Россия возобновляют подготовку к обмену пленными. Его планируют провести до конца недели. Об этом заявил адвокат россиян, находящихся в украинских тюрьмах, Валентин Рыбин, сообщают российские СМИ. Точная дата адвокату россиян не известна.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крымскотатарская автономия: Меджлис просит Раду изменить Конституцию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

Украинская писательница умерла в "телячьем" вагоне

Пересопницкое Евангелие перевели на староукраинский язык

Золотая эра дирижаблей завершилась катастрофой

Ад среди подсолнухов - 5-я годовщина Иловайской трагедии

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 8 Просмотров: 54011
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 32382
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
Тимошенко к новому политическому сезону сменила имидж
3
 Просмотров: 23476
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня
Первый день работы Верховной Рады: опубликовали повестку дня 1 Просмотров: 19703
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора
Назвали фамилии будущих министров и генпрокурора Просмотров: 16750
Крым
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8 4 Просмотров: 1296
Джемилева предлагают в президиум Рады
Джемилева предлагают в президиум Рады Просмотров: 1008
Очередная провокация: Россия препятствует ракетным стрельбам в Одесской области
Очередная провокация: Россия препятствует ракетным стрельбам в Одесской области Просмотров: 1305
Россияне-участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании - адвокат
Россияне-участники обмена ждут указа Зеленского о помиловании - адвокат Просмотров: 468
"Володя, есть война. Спрятать ее за белые одежды не получится" - журналист жестко обратился к Зеленскому
"Володя, есть война. Спрятать ее за белые одежды не получится" - журналист жестко обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 8199
Больше всего комментируют
9
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
8
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
8
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
6
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
4
Волкер призвал Россию "уйти" из Крыма для возвращения в G8
Голосов: 5618
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua