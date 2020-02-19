Крымского журналиста Семену встретили в Киеве

Николай Семена выехал из Крыма 18 февраля

Журналиста Николая Семену встретили на вокзале в Киеве.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что он будет лечиться в "Феофании". Впоследствии уточнила, что в "Государственном научном учреждении "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами, сообщает "Радио Свобода".

После этого ему предоставят "социальное обеспечение от государства в полном объеме".

За последние годы у журналиста начались проблемы со здоровьем. Еще на этапе судебных разбирательств выяснилось, что у него серьезные проблемы с сердцем и позвоночником. Получить надлежащее лечение в Крыму он не мог, поскольку там нет профильных квалифицированных специалистов. Лечить его согласились специалисты Киевского института нейрохирургии, но российские следователи отказали Николаю Семене в возможности лечения там. От предложенной ему альтернативы в московских клиниках журналист отказался.

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22 сентября 2017 года в Симферополе подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд приговорил Николая Семену до 2,5 года условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью. Его обвиняли в "призывах к нарушению территориальной целостности России". В декабре подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет. 28 января 2020 года Николай Семена получил постановление от подконтрольного России Железнодорожного районного суда Симферополя о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.