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среда, 20 октября 2021 17:07

Крымского политзаключенного вывезли с полуострова

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Крымского политзаключенного вывезли с полуострова
Оккупанты вывезли Ивана Яцкина в неизвестном направлении. Фото: Twitter / Николай Полозов

Федеральная служба исполнения наказаний вывезла из оккупированного Симферополя украинского политзаключенного Ивана Яцкина.

Где он сейчас - неизвестно, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Украинский политзаключенный Иван Яцкин был этапирован из СИЗО Симферополя к месту отбывания наказания. Конечный пункт этапа ФСИН не раскрывает", - написал он.

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Оккупанты задержали Яцкина в декабре 2019 года из-за подозрения в государственной измене. После этого его этапировали в Москву. ФСБ заявила, что мужчина собирал и передавал информацию украинским спецслужбам. Жена Яцкина Гульнара Кадырова на момент задержания была беременна третьим ребенком.

Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова российские оккупанты увезли из СИЗО в психбольницу якобы для экспертизы. Ранее Джелялова отказался проходить психиатрическую экспертизу, поскольку оснований для ее назначения не было, сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

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