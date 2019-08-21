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среда, 21 августа 2019 21:30

Крымского политзаключенного перевели в больницу

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Крымского политзаключенного перевели в больницу
Бекирова обследуют врачи. Фото: ATR

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму перевели в больницу.

"Адвокат Эдема Бекирова сообщил, что сегодня его подзащитный, который содержится в Симферопольском СИЗО, был доставлен в больницу им. Семашко. Его осмотрели эндокринолог, невролог, кардиолог, а также были взяты анализы крови и мочи", - написала в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

27 августа ожидается госпитализация Бекирова в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней.

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"По результатам указанных обследований будет созвана врачебная комиссия, которая должна определить, может ли он содержаться в условиях СИЗО. Надеюсь, что по результатам обследований Эдему Бекирову будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также удастся изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест", - отметила Денисова.

Активист Эдем Бекиров, которого незаконно арестовали в оккупированном Крыму, нуждается в срочной медицинской помощи. Бекиров находится под незаконным арестом в течение восьми месяцев. Об этом заявила организация Human Rights Watch.

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