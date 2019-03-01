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пятница, 01 марта 2019 01:13

Крымского политзаключенного отправили в колонию, где применяют насилие

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Крымского политзаключенного отправили в колонию, где применяют насилие
Украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь. Фото: 5 канал

В колониях общего режима Тверской области РФ, куда этапируют украинского политзаключенного Владимира Балуха, применяют насилие к заключенным.

"Балуха этапируют в колонию общего режима Тверской области. Я могу только предположить, в какую колонию. Эту информацию не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима", - рассказала адвокат Балуха Ольга Динзе изданию "Крим.Реалии".

"В Твери достаточно жесткие колонии, которые находятся под администрацией и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он свой срок отсидит в не очень хороших условиях", - сообщила Динзе.

По ее словам, адвокатам так и не удалось выяснить причину этапирования Балуха.

"Причина этапа нам не известна, и мы сможем узнать информацию от Балуха, когда он прибудет.

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Или информация может быть построена на предположениях: керченский колония просто хотела избавиться от неудобного "заключенного" и соответственно перевела его в другую колонию ", - отметила адвокат.

26 февраля Ольга Динзе подтвердила, что незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в Тверь.

21 февраля поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара.

Крымчанина отправили по этапу без теплых вещей, потому что накануне у его жены Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами.
ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
В октябре 2018 "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 000 рублей.

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