Крымского политзаключенного могут этапировать у Россию

Осужденного по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова могут этапировать из аннексированного Крыма в российской колонии. Фото - Зеркало недели

Осужденного по "делу украинских диверсантов" Евгения Панова могут этапировать из аннексированного Крыма в российскую колонию.

Об этом заявила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает "UA: Крым"

"Его 100% будут этапировать из Крыма, потому что на территории Крыма вообще нет колоний строгого режима. Я думаю, что это делается специально: для того, чтобы прервать связи с семьей, чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было труднее добраться до этих людей ", - сказала она.

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Адвокат Панова Ольга Динзе также считает, что его могут этапировать из Крыма.

"Защита будет обжаловать приговор. Евгения могут этапировать до рассмотрению апелляционных жалоб защиты", - сказала она.

13 июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова до 8 лет колонии строгого режима.