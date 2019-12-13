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суббота, 14 декабря 2019 18:30

Крымское поместье Ахметова хочет купить Газпром

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Крымское поместье Ахметова хочет купить Газпром
Дача Рината Ахметова в поселке Парковое, Южный берег Крыма / фото: Крым. Реалии

В сети появились кадры с "национализированного" имущества украинского бизнесмена Рината Ахметова в Крыму.

Речь идет об имении "Дача Якова Жуковского "Новый Кучук-Кой", расположенном в поселке Парковое на Южном побережье Крыма, пишут Крим.Реалии.

Ранее стало известно, что российские власти Крыма признала аукцион по продаже недвижимости таким, что не состоялся.

На аукцион поступила только одна заявка. Единственным участником торгов стало ООО "Эколого-туристический центр в Парковом". По информации Федеральной налоговой службы России, этим ООО через российскую фирму "РИССКО" владеет ООО "Газпром добыча Оренбург" - структура российского "Газпрома".

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Ранее в компании "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова сообщили, что после российской аннексии полуострова потеряли контроль над всеми активами в Крыму, включая и "Новый Кучук-Кой". Однако намерены отстаивать право на свое имущество в международных судах.

В Крыму более 5 лет действуют санкции в отношении компаний. За этот период многие владельцы закрыли бизнес или продали его.

Среди нарушителей оказались миллиардеры Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, компании, перевозивших "зеленых человечков", российский бизнесмен и акционер "Новой газеты" Александр Лебедев, бывший министр обороны Украины Павел Лебедев.

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14
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