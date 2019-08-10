Крымские татары срочно обратились к Зеленскому

Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров обратились к Зеленского с просьбой добиться возвращения ОБСЕ на полуостров. Фото: Офис президента.

Лидеры крымских татар призвали президента Владимира Зеленского поднять на международной арене вопрос введения постоянной мониторинговой миссии в аннексированом Россией Крыме.

С таким предложением на встрече с президентом выступили лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса Рефат Чубаров, передают в Офисе президента.

Официально Мониторинговая группа ООН по правам человека и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работает в Донбассе, имеют право фиксировать нарушения прав человека. Но оккупационные власти РФ не допускают международные мониторинговые миссии на оккупирований полуостров.

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"Она (миссия ОБСЕ - Gazeta.ua) имеет мандат во всей Украине, но ее не допускают в Крым. Нам надо настаивать везде, на всех площадках, где мы можем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ имеет право въезжать в Крым", - заявил Чубаров.

Задачей мониторинговой миссии станет фиксация на полуострове всех нарушений прав человека.

В городе Судак на территории оккупированного полуострова Крым местные патриоты подняли государственный флаг Украины.