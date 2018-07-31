Крымчанин рассказал об изменении отношения к Украине

В оккупации ходят с сине-желтыми лентами - крымский блогер Леонид Кузьмин / фото: Крим.Реалии

Сегодня в оккупированном Крыму нет такого негативного отношения к украинской символике, как это было во время и сразу после аннексии полуострова .

"Сейчас уже нет такого позиции по украинской символике, что надо схватить, порвать, уничтожить. Все равно ее появление воспринимается негативно со стороны правоохранительных органов. Но люди уже более нейтрально реагируют на такую ​​символику. Некоторые начали ходить с сине-желтой лентой на портфелях, а также флажки носят", - говорит крымский блогер Леонид Кузьмин в интервью "Обозу".

Он уточняет, что в руки полицейских из-за украинской символике все еще можно попасть.

"И даже если протокол не составят, то какую-то беседу с человеком проведут", - отметил крымчанин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сделаем из Крыма остров" - военный рассказал о наступление русских

По сравнению с 2014-2015 годами значительно снизилась напряженность относительно новостей об Украине.

"То есть люди постепенно видят, что ничего не происходит из того, что обещали в России", - сообщил Кузьмин. - "Жизнь продолжается так же, как и до аннексии Крыма. Ничего не изменилось, кроме флага и денег в кошельке. Особенно стало наблюдаться такое нейтрально-положительное отношение к Украине с 2016-го, оно продолжается сейчас. Люди начинают интересоваться: "А что там?"

ФСБ России задержала на административной границе с оккупированным Крымом гражданина Украины, который попытался попасть на полуостров с якобы боеприпасами в рюкзаке. Россияне уточнили, что мужчина направлялся в оккупированный Крыму через пешеходный пропускной пункт "Джанкой".