Крымчане нашли взрывной "подарок" Второй мировой войны

В оккупированном Крыму в поселке Чистополье Ленинского района ГУ МЧС России провели операцию по уничтожению немецкой авиационной бомбы SD-50 времен Второй мировой войны. Вес снаряда составила 50 килограммов.
Об этом 5 октября сообщила пресс-служба управления МЧС России по Крыму, пишет "Крим.Реалии" .
"Подозрительный предмет, напоминающий авиабомбу обнаружили местные жители. Для проведения операции по обезвреживанию взрывоопасного предмета на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ специального морского отряда ГУ МЧС России по Крыму ", - говорится в сообщении.
После подрыва проведено повторное обследование территории на наличие осколков взрывоопасных предметов.
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В с. Андреевка Николаевского р-на Николаевской обл. пиротехники подорвали 63 авиабомбы 2 артснаряда времен Второй мировой войны.
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