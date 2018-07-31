Крым стал военной базой: блогер рассказал о нынешней жизни на полуострове

Российские власти превращают Крым на военную базу. Фото: Jlj

Аннексированный Крым российские власти превратила в военную базу.

На полуострове регулярно видят передвижения военной техники. Об этом рассказал крымский блогер Леонид Кузьмин, передает OBOZREVATEL.

"Передвижение военной техники можно увидеть постоянно, но вот чтобы сказать, что каждый день, так, скорее, нет. Однако раз в неделю увидеть колонну военной техники - запросто. Особенно это касается трасс Керчь-Севастополь или Симферополь-Севастополь - там движение военной техники постоянноей ", - отметил он.

Блогер подтвердил, что на полуострове ощущается милитаризация.

"Конечно. Причем, это касается не только передвижения военной техники, но и большого количества самих работников Вооруженных сил", - сказал он.

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Кузьмин отметил, что на территорию Крыма оккупационная власть создает военные базы. Так, джанкоевський аэродром, который ранее не работал, потихоньку начинает функционировать.

"Или такой пример. Не знаю, правда, но в основе Арабатской косы есть небольшое село Каменка, у которого - древняя турецко-татарская крепость Арабат, от которой сейчас остались одни стены. Так вот, местные рассказывают, что РФ ее сейчас использует как военную базу - люди хотели там прогуляться, но их не пустили, сказав, что это военный объект ", - рассказал блогер.

Сегодня в оккупированном Крыму нет такого негативного отношения к украинской символике, как это было во время и сразу после аннексии полуострова. Однако, в руки правоохранителей из-за этого еще можно попасть.