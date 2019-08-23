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пятница, 23 августа 2019 18:30

Крым - это Украина, природа подтвердила
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После военного вторжения и аннексии Крыма россияне сняли сине-желтый флаг и повсюду понавешали своих триколоров.

Украинский флаг запрещен, пишут Крым.Реалии.

Его ношение может стоить владельцу свободы, поскольку РФ запретило государственную украинскую символику.

Однако оккупанты уже 5-й год не могут избавиться желто-голубого цвета Крыма, который можно увидеть повсюду - на южном берегу, у моря и в степном Крыму.

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