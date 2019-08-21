"Когда россияне вновь нахватают крымчан, на кого будем их менять?" - Седов

Александр Седов, аналитик крымской правозащитной группы. Фото: Крим.Реалии

Отпускать по конвенции 1987 года крымских пленников нельзя, поскольку это легитимизирует российские суды на оккупированном полуострове.

По процедуре, их надо будет осудить, но пока все разговоры об освобождении заложников лишь слухи, говорит в комментарииGazeta.ua Александр Седов, аналитик крымской правозащитной группы

"Украина, если и обменяет крымчан, то не осудит, поскольку состава преступления нет. Но нельзя признать, а потом резко не признать, потому что из-за этого РФ откажется отдавать нам других заключенных", - говорит он.

Вместе с этим россияне сообщают о возможном возвращении на волю 24 пленных моряков.

"Я не стану обсуждать слухи. Да, это интересно, поскольку Ивлеева говорит, что пленники в Лефортово вместе с моряками. Но обещали, что моряков выпустят до конца июля, теперь говорят о конце лета", - говорит он.

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Обмен заложниками может быть новым приемом гибридной войны.

"Мне не нравится такой подход к людям. Я против того, чтобы из пленников делали предмет торгов. Сейчас мы вернем их домой, а россияне схватят новых и как мы будем менять? У Путина есть целый Крым украинцев, а нам россиян неоткуда брать",- говорит Седов.

Украинских политзаключенных 48-летнего Владимира Балуха, 50-летнего Романа Сущенко, 29-летнего Александра Кольченко, 42-летнего Евгения Панова, 21-летнего Павла Гриба, 55-летнего Николая Карпюка, 45-летнего Станислава Клиха и 63-летнего Алексея Сизоновича свозят в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.