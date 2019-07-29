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понедельник, 29 июля 2019 11:19

Кикабидзе сделал громкое заявление насчет оккупации Крыма

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Кикабидзе сделал громкое заявление насчет оккупации Крыма
На протяжении последних пяти лет Вахтанг Кикабидзе не гастролирует по России и не принимает российских наград. ФОТО: crimea.kp.ru

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что считает Крым территорией Украины, а Россию — оккупантом.

Рассказал это в интервью изданию Крым.Реалии.

"Я вырос со знанием того, что Крым – это Украина. Хотя нам и рассказывали, что эту территорию Украине какой-то дедушка подарил… Это чистой воды оккупация. Никакой исторической справедливости в этом нет", — отметил Кикабидзе.

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Артист убежден, что России не удастся провернуть в Украине тот же сценарий, что с Абхазией и Южной Осетией — сепаратистскими регионами Грузии, "независимость" которых признала РФ.

"Абхазия и Южная Осетия очень маленькие, поэтому это совсем другой разговор. К тому же, украинцы – по своей натуре, националисты, у них это сидит в крови. Они просто так руки вверх не поднимут и не сдадутся. Это надо понимать в том смысле, что сегодня аннексирован Крым и никто не знает, чем все закончится. То, что у нас будет только хуже, – мы, грузины, знаем. А с Украиной так шутить нельзя" — говорит Кикабидзе.

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась от концертов в РФ. При этом отметила, что Россия является оккупантом, а Путин — врагом.

ru.krymr.com
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