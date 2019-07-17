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среда, 17 июля 2019 16:53

Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряков - Песков

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Киев и Москва не ведут переговоры по обмену украинских моряков - Песков
Фото: из открытых источников

Россия и Украина не ведут переговоры об обмене украинских моряков. В целом эта проблема остается на повестке дня.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, об этом сообщает агентство ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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Что касается решений российских правоохранительных органов, Песков сказал, что комментировать не будет, поскольку следственные действия по этому делу продолжаются.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что считает правильным изменение меры пресечения украинским морякам, захваченным Россией в Керченском проливе. И, что очень важно "разобраться со степенью вины этих людей" в контексте якобы "украинской провокации".

Уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова во время визита в Лефортовского суда в Москве обсудила помиловании заключенных Зеленским и Путиным.

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