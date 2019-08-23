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пятница, 23 августа 2019 14:09

Как Крым Украину поздравляет: подборка фото
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Крымчане празднуют День государственного флага Украины.

В ночь на 23 августа неизвестные покрасили в желто-голубые цвета стелу, что ведет к гостинице "Ялта-Интурист".

Автор: Соцсети
  Стелу красили ночью, наскоро, поскольку оккупанты приравнивают это к террористическому акту
Стелу красили ночью, наскоро, поскольку оккупанты приравнивают это к террористическому акту

На улице Большая Морская в оккупированном Севастополе на фонарях развесили надувные шарики цветов украинского флага.

Автор: Соцсети
  Оккупированный Севастополь, улица Большая Морская
Оккупированный Севастополь, улица Большая Морская

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, когда Россия вернет Украине пленных на Азове моряков

Автор: Соцсети
  Оккупированный Севастополь, улица Большая Морская
Оккупированный Севастополь, улица Большая Морская

Дайверы из оккупированного Судака поздравили украинцев с праздником.

Автор: Соцсети
  Дайверы из Судака приветствуют украинцев
Дайверы из Судака приветствуют украинцев

Лес оккупированного Крыма, туристы напоминают русским захватчикам на чьей земле они стоят.

Автор: Соцсети
  В лесу оккупантам иногда камни напоминают, что это не их земля
В лесу оккупантам иногда камни напоминают, что это не их земля

После аннексии Крыма оккупанты внесли украинский флаг к средствам распространения экстремизма на полуострове. Но украинцы, живущие на полуострове, способы напомнить россиянам, что со временем придется отдать украденное и уйти из Крыма навсегда.

Автор: Соцсети
  Украинцы с оккупированной Николаевки
Украинцы с оккупированной Николаевки

Gazeta.ua приветствует крымчан, сохраняющих Украину в Крыму, с праздником.

Все будет Украина!

В городе Судак на территории оккупированного полуострова Крым местные патриоты подняли государственный флаг Украины.

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23
августа

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Голосов: 5487
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  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
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