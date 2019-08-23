Как Крым Украину поздравляет: подборка фото

Крымчане празднуют День государственного флага Украины.

В ночь на 23 августа неизвестные покрасили в желто-голубые цвета стелу, что ведет к гостинице "Ялта-Интурист".

Автор: Соцсети Стелу красили ночью, наскоро, поскольку оккупанты приравнивают это к террористическому акту

На улице Большая Морская в оккупированном Севастополе на фонарях развесили надувные шарики цветов украинского флага.

Автор: Соцсети Оккупированный Севастополь, улица Большая Морская

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Автор: Соцсети Оккупированный Севастополь, улица Большая Морская

Дайверы из оккупированного Судака поздравили украинцев с праздником.

Автор: Соцсети Дайверы из Судака приветствуют украинцев

Лес оккупированного Крыма, туристы напоминают русским захватчикам на чьей земле они стоят.

Автор: Соцсети В лесу оккупантам иногда камни напоминают, что это не их земля

После аннексии Крыма оккупанты внесли украинский флаг к средствам распространения экстремизма на полуострове. Но украинцы, живущие на полуострове, способы напомнить россиянам, что со временем придется отдать украденное и уйти из Крыма навсегда.

Автор: Соцсети Украинцы с оккупированной Николаевки

Gazeta.ua приветствует крымчан, сохраняющих Украину в Крыму, с праздником.

Все будет Украина!

В городе Судак на территории оккупированного полуострова Крым местные патриоты подняли государственный флаг Украины.