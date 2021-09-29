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среда, 29 сентября 2021 13:06

Избили и побрили бороду: украинского политзаключенного пытали в российской больнице

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Избили и побрили бороду: украинского политзаключенного пытали в российской больнице
Отношение к Газиеву является местью Кремля за его твердую позицию говорить на родном крымскотатарском языке в СИЗО. Фото: https://t.me/denisovaombudsman

К украинскому политзаключенному, крымскому татарину 61-летнему Сервету Газиеву, которого незаконно удерживают в СИЗО в Ростовской области, применили физическое насилие.

Мужчину повалили на пол, нанесли удары по спине, скрутили руки и побрили бороду, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

"Позорный поступок произошел перед выпиской Газиева из Межобластной туберкулезной больницы в Ростове-на-Дону, где политзаключенный находился из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного микроинсульта. Вопиющее отношение к Газиеву является местью Кремля за его твердую позицию говорить на родном крымскотатарском языке в СИЗО и во время судебных заседаний, а также постоянное отстаивание своих прав", - говорится в сообщении.

Денисова отметила, что состояние здоровья фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" вызывает серьезное беспокойство, ведь в российском следственном изоляторе ему не оказывают медицинскую помощь, а теперь у него еще и болит шея и немеет рука после избиения.

"Такие действия в отношении нашего согражданина расцениваю как пытки и бесчеловечное обращение. Обращаюсь к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные прав Газиева, в частности, обеспечить ему необходимую медицинскую помощь", - добавила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Денисова также требует от Генпрокурора РФ Игоря Краснова дать правовую оценку преступным действиям работников тюремной больнице и привлечь виновных к уголовной ответственности.

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27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели по меньшей мере 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". По меньшей мере 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.

В начале июля заседание по "делу Хизб ут-Тахрир" в российском Южном окружном военном суде перенесли из-за состояния здоровья фигурантов дела. По предварительной информации, у Газиева и Эрфана Османова — коронавирус. Во время последних заседаний для Газиева вызвали скорую помощь. Врачи констатировали невозможность участвовать в суде и рекомендовали строгий постельный режим.

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