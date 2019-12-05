Имущество задержанного "единоросса" арестовали

"Да, было дело, и прошло. С тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется", - сказал сепаратист во время допроса. Фото: Главком

Имущество "единоросса" из аннексированного Севастополя Игоря Кучерявого арестовал Херсонский городской суд.

Сам оккупант не задержан, находится в одном из отелей города, пишет Крим.Реалии.

"Он никуда не убегает. Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень обстоятельств, когда лицо можно задержать. Никакой из этих обстоятельств не было на момент проведения спецоперации", -сообщил адвокат российского оккупанта Игорь Мокин.

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3 декабря на административной границе с Крымом Служба безопасности Украины задержала члена партии "Единая Россия" крымчанина Игоря Кучерявого. Остановили представителя оккупационной власти полуострова Крым на контрольном пункте "Каланчак".