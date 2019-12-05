Имущество задержанного "единоросса" арестовали

Имущество "единоросса" из аннексированного Севастополя Игоря Кучерявого арестовал Херсонский городской суд.
Сам оккупант не задержан, находится в одном из отелей города, пишет Крим.Реалии.
"Он никуда не убегает. Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень обстоятельств, когда лицо можно задержать. Никакой из этих обстоятельств не было на момент проведения спецоперации", -сообщил адвокат российского оккупанта Игорь Мокин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ отпустила члена путинской партии
3 декабря на административной границе с Крымом Служба безопасности Украины задержала члена партии "Единая Россия" крымчанина Игоря Кучерявого.
Остановили представителя оккупационной власти полуострова Крым на контрольном пункте "Каланчак".
Комментарии