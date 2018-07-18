Группа "Бумбокс" сыграет концерт возле оккупированного Крыма

Бумбокс сыграет концерт в поддержку политзаключенных. Фото depo.ua

Группа "Бумбокс" проведет акцию протеста на границе с оккупированным Крымом с требованием освободить всех украинских политических заключенных из российских лагерей.

"19 июля в 20:00 возле пункта пропуска "Каланчак" в Херсонской области на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым группа "Бумбокс" сыграет концерт, ненасильственную акцию протеста, требуя освобождения всех украинских политических заключенных из российских лагерей", - говорится в сообщении пресс-службы группы.

На "Каланчаке" построят сцену и проведут віыступление, который продлится 1 час.

Концерт и съемка будут проходить в рамках совместной с Белорусским Свободным Театром работы над документальным фильмом "Return Ticket". Лента имеет цель привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации части территорий государства, к нарушению прав человека и политических заключенных кремлевского режима.

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7 июля лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поддержал Сенцова во время выступления на киевском фестивале Atlas Weekend. А Сенцов, в свою очередь, написал письмо лидеру группы "Бумбокс" Хлывнюку.