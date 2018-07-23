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понедельник, 23 июля 2018 13:14

"Грозит 10 лет колонии" - украинскому политзаключенному продлили арест в Ростове

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&quot;Грозит 10 лет колонии&quot; - украинскому политзаключенному продлили арест в Ростове
Павлу Грибу продлили арест в СИЗО. Фото: Дзеркало тижня

В Ростовском суде из-за путаницы в "новых законах" продлили арест пленнику Кремля Павлу Грибу.

Он будет находиться в СИЗО до 22 октября 2018 года, передает Цензор.Нет.

Отмечается, что коллегия судей Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове решила: вернуть дело прокурорам на доработку. Председательствующий в коллегии тройки - судья Горелов.

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"Судья пояснил, что прокурор отмечал в обвинительном заключении старую редакцию, которая предусматривает до 8 лет заключения. А по новой редакции этой статьи Грибу грозит до 10 лет тюрьмы. Это и стало основанием для возвращения", - говорится в сообщении.

Украинца Павла Гриба похитили в Беларуси в августе прошлого года. Он поехал в Гомель на свидание к девушке, с которой общался в социальных сетях. 17-летняя Татьяна приехала на встречу из российского Сочи. Власти России обвиняет Гриба в "подготовке теракта". Российский суд продлил арест до 4 мая.

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июля

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