Главаря боевиков Захарченко ранили возле Авдеевки - СМИ

Александра Захарченко ранили и оперировали в Москве. Фото depo.ua

Главный террорист Александр Захарченко две недели назад был ранен под Авдеевкой.

"Информация о ранении была засекречена. Теперь прыгает на костылях. Говорят, что в Москве делали операцию. Теперь сидит в своей конторе и никуда не выходит. Все чего-то боится", - сообщают портал Новости Донбасса.

На нескольких пабликах террористов появились сообщения о ликвидации одного из бывших главарей боевиков Игоря Безлера "Беса", которые впоследствии не подтвердились.

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ВСУ уничтожили одну из позиций террористов на Донбассе. Прямое попадание в блиндаж попало на видео.