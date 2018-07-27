Главаря боевиков Захарченко ранили возле Авдеевки - СМИ

Главный террорист Александр Захарченко две недели назад был ранен под Авдеевкой.
"Информация о ранении была засекречена. Теперь прыгает на костылях. Говорят, что в Москве делали операцию. Теперь сидит в своей конторе и никуда не выходит. Все чего-то боится", - сообщают портал Новости Донбасса.
На нескольких пабликах террористов появились сообщения о ликвидации одного из бывших главарей боевиков Игоря Безлера "Беса", которые впоследствии не подтвердились.
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ВСУ уничтожили одну из позиций террористов на Донбассе. Прямое попадание в блиндаж попало на видео.
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