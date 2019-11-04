ФСБ вербует украинцев, которые ездят в аннексированный Крым

Спецслужбы России вербуют украинцев в Крыму. Фото: politeka.net

Российская ФСБ заставляет к сотрудничеству украинцев, которые регулярно ездят в оккупированный Крым.

Спецслужба России делает это с целью создать "компрометирующие ситуации, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление", сообщает пресс-служба СБУ.

"Основная задача, которую ставит российская спецслужба, - сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом. Такие предложения, прежде всего, поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам", - написали в сообщении.

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Российская сторона такую ​​информацию пока не комментирует.

"Служба безопасности Украины предупреждает, что переход врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет" , - сообщили в СБУ.

Российские пограничники в аннексированном Крыму схватили гражданина Украины. У задержанного якобы изъяли боеприпасы.