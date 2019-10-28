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понедельник, 28 октября 2019 18:05

ФСБ обвинила проукраинского активиста в терроризме

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ФСБ обвинила проукраинского активиста в терроризме
Ранее оккупационные власти Крыма обвиняли Приходько в пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики и символики. ФОТО: ukrinform.ua

ФСБ России предъявила обвинение проукраинскому активисту Олегу Приходько. Мужчине инкриминируют подготовку к террористическому акту и незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Сообщил об этом адвокат Назим Шеихмамбетов изданию Крим.Реалии.

"Сегодня прошли следственные действия с политзаключенным гражданином Украины Приходько Олегом Аркадьевичем. Ему было предъявлено обвинение, а также следователь ознакомил нас с постановлением по назначению ряда экспертиз — это амбулаторно-психиатрическая экспертиза, биологическая, взрывотехническая и комплексная лингвистическая экспертиза", — рассказал правозащитник.

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Крымского активиста Олега Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном россиянами городе Саки. Силовики ворвались в дом и вывезли мужчину в неизвестном направлении.

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