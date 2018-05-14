ФСБ могла подбросить украинцу взрывчатку - адвокат

Задержанный в анексованому Крыму "украинский диверсант" Евгения Панова. Фото dw.com

Адвокат незаконно задержанного в аннексованому Крыму "украинского диверсанта" Евгения Панова Дмитрий Динзе считает, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ могли подбросить его подзащитному запрещенные предметы.

"Российский пограничник сообщил, что машину Панова осматривали на границе с оккупированным полуостровом, хотя ранее ФСБ настаивала, что "Панова машины не осматривали, ее опечатали и доставили в ФСБ, и только там во время осмотра под протокол в ней обнаружили запрещенные предметы", - подчеркнул Динзе, сообщает "Левый берег".

По мнению адвоката, данное обстоятельство свидетельствует, что "в машину могли подбросить запрещенные предметы (канистру с детонаторами) и впоследствии ее "обнаружить".

Дінзе добавил, что защита будет требовать от пограничной службы РФ предоставить материалы осмотра автомобиля Панова или вызвать в суд сотрудников, которые проводили осмотр.

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10 августа 2016 года ФСБ России заявила о предотвращении терактов в Крыму, якобы подготовленным украинской разведкой. В ведомстве также заявили о гибели двух российских военнослужащих. Президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ "циничными и нелепыми фантазиями".

Позже выяснили, что в рамках дела так называемых крымских диверсантов были задержаны трое украинских граждан: Андрея Захтея, Редвана Сулейманова и бывшего участника АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, волонтера Панова.

11 августа 2016 года Киевский районный суд Симферополя арестовал Панова по подозрению в подготовке теракта. В октябре Захтея и Панова вывезли из оккупированного Крыма на территорию РФ. Они находились в московском СИЗО "Лефортово".

8 декабря стало известно, что Панов подал заявление о пытках в Следственный комитет РФ. Согласно данным российского издания "Медиазона", в своем заявлении Панов отметил, что "после задержания сотрудники ФСБ били его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком".

В феврале 2017 года Панова и Захтея этапировали обратно в Крым. Панова держат в СИЗО №1 Симферополя.

4 апреля 2018 года Сулейманов вышел на свободу. Того самого дня Панову продлили арест еще на шесть месяцев.