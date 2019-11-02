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воскресенье, 03 ноября 2019 00:17

Facebook убрал верификацию со страницы Аксенова

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Facebook убрал верификацию со страницы Аксенова
У Аксенова забрали "галочку". Фото: РБК

Соцсеть Facebook убрала отметку верификации на странице так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Запрос об этом был подан постоянным представительством президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос и уверены, что подобная ситуация никогда не будет повторяться ни с одним из оккупационных чиновников", – заявил глава постоянного представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич.

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Страница Сергея Аксенова в Facebook на этой неделе была верифицирована как официальная страница "главы" Крыма. Ряд пророссийских СМИ подавали это как "признание правового статуса руководителя исполнительной власти полуострова".

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