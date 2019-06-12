Евросуд принял решение относительно политзаключенного Бекирова

Россию обязали срочно поместить Бекирова в больницу. Фото: Радио Свобода

Европейский суд по правам человека обязал Россию поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

"Это решение стало неожиданным, но безусловно правильным в этой ситуации", - сказал адвокат Ислям Велиляев, сообщают Крим.Реалии.

"Я со своей стороны, как адвокат, направлю это решение следователю по делу и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Если следователь не отреагирует, я буду вынужден обратиться в суд", - добавил юрист.

Велиляев пояснил, что состояние здоровья Бекирова близко к критическому.

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"Полгода подряд адвокаты говорят о том, что наш подзащитный медленно умирает в СИЗО. И у него каждый день на счету", - сказал адвокат. Согласно правилу 39 регламента ЕСПЧ, который был применен в отношении Эдема Бекирова, власти России обязаны немедленно поместить его в больницу не тюремного типа.

Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 на админгранице с Крымом. Содержится в Симферопольском СИЗО по делу о "хранение и передаче взрывоопасных веществ и патронов". У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней. 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.