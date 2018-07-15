"Это страшные пытки" - актриса рассказала о состоянии Олега Сенцова

Олегу Сенцову в России заливают суп через нос. Фото - Обозреватель

Украинская артистка Ада Роговцева, которая рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным, уверена, что Украина сейчас делает все возможное, чтобы освободить заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Однако с каждым днем ​​его здоровье ухудшается. Актриса также добавила, что Сенцову в тюрьме насильно заливают пищу специальным устройством, сообщает "Сегодня".

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"Это ужасно на самом деле. Вам даже приставить сложно. Если вы глотали когда-нибудь трубку, чтобы проверить гастрит, может, и поймете ... Но даже это - игрушки. Ведь когда начинают через нос заливать суп. Если подобную процедуру делать в больнице, там еще как-то перетрут, чтобы было меньше противно, а в тюрьме, кто будет творить. Это страшные пытки! Они его мучают, впихивая пищу со всех сторон ", - рассказывает Ада Роговцева.

Украинскому режиссеру Олегу Сенцову 13 июля исполнилось 42 года. В этот день его показали на видео впервые за два года. На кадрах видно, как он выглядел на 18-й день голодовки.