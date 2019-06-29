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суббота, 29 июня 2019 14:03

"Это равносильно смерти" - тяжелобольного Бекирова хотят вывезти из СИЗО

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&quot;Это равносильно смерти&quot; - тяжелобольного Бекирова хотят вывезти из СИЗО
Эдема Бекирова могут перевезти в Армянск. Фото: Proms

Тяжелобольного украинского политзаключенного Эдема Бекирова могут вывезти из симферопольского СИЗО в Армянск.

Это опасно для здоровья Бекирова, ведь в Армянске нет надлежащих условий для его содержания. Об этом рассказал адвокат политзаключенного Алексей Ладин, передает Крым.Реалии.

"Предполагаю, что дело хотят направить в Армянск, чтобы усложнить ситуацию для защиты. Но основная проблема - это то, что в Крыму только один следственный изолятор, в соответствии Бекирова будут содержать в ИВС Армянска, который совершенно не приспособлен для содержания столь больного человека. Бекиров сказал следователю: "Если дело будет направлено в Армянска, вы меня будете туда вывозить только силой". Потому что это равносильно смерти ", - рассказал Ладин.

Адвокат надеется, что суд 3 июля продолжит Бекирову срок содержания в СИЗО и изменит ему меру пресечения.

"Есть определенные надежды, что это дело все же станет исключением для крымского судопроизводства и Бекирова отправят под домашний арест", - отметил он.

Адвокат рассказал, что начал знакомиться с материалами уголовного дела, в ближайшее время его направят на рассмотрение в суд.

"Ничего нового в материалах дела мы не увидели. Эдема Бекирова обвиняют в том, что он передал почти 14 кг боеприпасов и взрывчатки засекреченному свидетелю. Напомню, я с самого начала говорил о том, что инвалид первой группы, без ноги, который недавно перенес на тот момент инфаркт и операцию на сердце, не мог поднять более одного килограмма без последствий. Обвинение - абсолютный абсурд", - сказал Ладин.

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Также он отметил, что Бекиров в СИЗО почти ничего не ест, ведь боится скачка уровня сахара в крови. В крымской прокуратуре на эти заявления адвоката не отреагировали.

В следственном изоляторе в Симферополе, где удерживают украинского политзаключенного Эдема Бекирова, произошла вспышка кори. Бекиров ранее не болел корью, поэтому из-за отсутствия иммунитета очень высока вероятность его заражения, что недопустимо, ведь состояние здоровья украинца и без этого критическое.

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29
июня

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