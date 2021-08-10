Еще три страны примут участие в "Крымской платформе"

10 серпня ще три країни Європи підтвердили свою участь у першому саміті "Кримської платформи".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитрий Кулеба.

"Сьогодні одразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - повідомив написав він у Twitter.

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Він не уточнив, від яких країн надійшло підтвердження.

"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы вызовам растущих усилений международного давления на Россию, предупреждение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и возвращения его Украине. Деятельность "Крымской платформы" должна начаться на саммите 23 августа, на который приглашены дипломаты и лидеры иностранных государств.

Украинская власть готовит долгосрочную концепцию работы платформы по пяти приоритетным направлениям - политика непризнания противоправной аннексии Крыма, санкции, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защите прав человека и соблюдения международного гуманитарного права, экологические и экономические последствия аннексии.